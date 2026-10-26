Правительство Великобритании рассматривает возможность введения стимулов для автопроизводителей, которые будут устанавливать в электромобилях технологию Vehicle-to-Grid (V2G). Она позволяет автоматически заряжать автомобили ночью, когда электроэнергия дешевле, а в часы пикового спроса — возвращать часть заряда обратно в сеть. Об этом сообщает The Guardian.

Кредиты для производителей

Инициатива изучается в рамках пересмотра британского мандата по транспортным средствам с нулевыми выбросами, или ZEV. Согласно предложениям, изложенным в правительственной консультации, производители могли бы получать специальные кредиты за продажу автомобилей с технологией V2G, которую также называют двунаправленной зарядкой.

Такой кредит может позволить компании продать еще один бензиновый автомобиль без риска штрафа за невыполнение целевых показателей ZEV. В то же время правительство готовится сократить цели по продажам электромобилей. Экологические группы опасаются, что эти изменения к 2050 году могут привести к дополнительным выбросам углерода в объеме 147 млн тонн.

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Потенциал и предостережения

Технология V2G может снизить нагрузку на электросеть и потребность в запуске дорогостоящих газовых электростанций в периоды низкой выработки ветровой и солнечной энергии. Автомобили также могут подавать электроэнергию непосредственно в дом владельца по схеме Vehicle-to-Home.

Глава аналитического центра New AutoMotive Бен Нелмс заявил, что производителей следует вознаграждать только за фактическое использование V2G, а не лишь за установку оборудования. По его словам, один или два кредита стоимостью около 4 тыс. фунтов стерлингов каждый могут принести производителям тысячи фунтов за оборудование, которое стоит несколько сотен фунтов, хотя необходимыми зарядными устройствами располагают немногие водители.

По оценке National Energy System Operator, после распространения технологии автомобили с V2G к 2030 году потенциально смогут обеспечивать 1,2 ГВт мощности по запросу — на уровне электростанции. Оператор прогнозирует, что к 2050 году этот показатель может вырасти до 41 ГВт, чего может хватить для покрытия более четверти пикового спроса на электроэнергию в Великобритании.

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