英国政府正考虑为在电动汽车中安装车辆到电网（Vehicle-to-Grid，V2G）技术的汽车制造商提供激励措施。该技术可在夜间电价较低时自动为车辆充电，并在需求高峰时将部分电量回送至电网。据《卫报》报道。

给予制造商的积分

这项倡议正在英国零排放汽车（ZEV）政策授权的审查框架内研究。根据政府咨询文件中提出的建议，制造商销售配备V2G技术的汽车可获得特别积分；该技术也被称为双向充电。

此类积分可能使一家公司能够额外销售一辆汽油车，而不会因未达到ZEV目标而面临罚款风险。与此同时，政府正准备下调电动汽车销售目标。环保团体担心，这些变化到2050年可能导致额外1.47亿吨碳排放。

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潜力与警示

V2G技术可减轻电网负荷，并减少在风能和太阳能发电量较低时期启动昂贵燃气发电站的需求。车辆还可通过车辆到家庭（Vehicle-to-Home）模式，直接向车主住宅供电。

智库New AutoMotive负责人本·内尔姆斯表示，制造商应仅因实际使用V2G而获得奖励，而非仅因安装设备获得奖励。他说，每项价值约4000英镑的一到两项积分，可能让制造商从价值数百英镑的设备中获得数千英镑收益，而拥有所需充电设备的驾驶者并不多。

National Energy System Operator估计，在该技术普及后，配备V2G的车辆到2030年可能可按需提供1.2吉瓦电力，相当于一座发电站。该运营商预测，到2050年，这一数字可能增至41吉瓦，或足以覆盖英国超过四分之一的电力峰值需求。

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