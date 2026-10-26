Rząd Wielkiej Brytanii rozważa wprowadzenie zachęt dla producentów samochodów, którzy będą instalować w pojazdach elektrycznych technologię Vehicle-to-Grid (V2G). Umożliwia ona automatyczne ładowanie samochodów w nocy, gdy energia elektryczna jest tańsza, oraz oddawanie części energii z powrotem do sieci w godzinach szczytowego zapotrzebowania. Poinformował o tym The Guardian.

Kredyty dla producentów

Inicjatywa jest analizowana w ramach przeglądu brytyjskiego mandatu dotyczącego pojazdów zeroemisyjnych, czyli ZEV. Zgodnie z propozycjami przedstawionymi w rządowych konsultacjach producenci mogliby otrzymywać specjalne kredyty za sprzedaż samochodów z technologią V2G, nazywaną również ładowaniem dwukierunkowym.

Taki kredyt mógłby pozwolić firmie sprzedać jeszcze jeden samochód benzynowy bez ryzyka kary za niewypełnienie celów ZEV. Jednocześnie rząd przygotowuje się do obniżenia celów sprzedaży pojazdów elektrycznych. Grupy ekologiczne obawiają się, że zmiany te mogą do 2050 roku spowodować dodatkową emisję 147 mln ton węgla.

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Potencjał i zastrzeżenia

Technologia V2G może zmniejszyć obciążenie sieci elektroenergetycznej oraz potrzebę uruchamiania drogich elektrowni gazowych w okresach niskiej produkcji energii wiatrowej i słonecznej. Samochody mogą również dostarczać energię elektryczną bezpośrednio do domu właściciela w systemie Vehicle-to-Home.

Szef think tanku New AutoMotive, Ben Nelms, powiedział, że producenci powinni być wynagradzani wyłącznie za faktyczne wykorzystanie V2G, a nie tylko za instalowanie sprzętu. Według niego jeden lub dwa kredyty o wartości około 4 tys. funtów szterlingów każdy mogą przynieść producentom tysiące funtów za sprzęt kosztujący kilkaset funtów, podczas gdy niewielu kierowców ma wymagane ładowarki.

Według oceny National Energy System Operator po upowszechnieniu technologii pojazdy z V2G mogą potencjalnie zapewniać do 2030 roku 1,2 GW mocy na żądanie — na poziomie elektrowni. Operator prognozuje, że do 2050 roku wskaźnik ten może wzrosnąć do 41 GW, co może wystarczyć do pokrycia ponad jednej czwartej szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną w Wielkiej Brytanii.

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