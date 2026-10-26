Tesla изменила характеристики Model 3 Premium Rear-Wheel Drive на канадском сайте: заявленный запас хода вырос до 584 км, а ускорение от 0 до 100 км/ч составляет 5,2 секунды. Эти показатели совпадают с параметрами Model 3 Long Range RWD, поставлявшейся в Канаду с завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, два года назад, сообщает Electrek.

Ранее для канадской Model 3 Premium RWD, произведённой в Шанхае, указывались запас хода 463 км и разгон до 100 км/ч за 6,2 секунды. Эта версия стоила 39 490 канадских долларов, однако заказы на неё приостановили в начале октября.

Новые параметры на сайте

Обновлённые данные появились в разделе технических характеристик Model 3 Premium во вкладке Rear-Wheel Drive. Там также указана снаряжённая масса автомобиля 1745 кг, а в рекламном описании — запас хода до 584 км на одном заряде по оценке EPA.

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В то же время страница сравнения моделей Tesla Canada всё ещё содержит прежние данные: 463 км, 6,2 секунды и цену 39 490 канадских долларов. Конфигуратор автомобиля также не изменился, а Tesla официально не объявляла о начале продаж другой версии.

Квоты и пошлины

На сайте Tesla указано, что заказы на Model 3 Premium могут возобновить, если правительство Канады предоставит дополнительные квоты; ожидаемый срок — март 2027 года. По данным издания, автомобили китайского производства сталкиваются с квотными ограничениями, тогда как поставки модели из США означали бы применение канадских 25-процентных ответных пошлин на американские автомобили.

Такие пошлины действуют с апреля 2025 года. Ранее Tesla повысила цену Model 3 Long Range AWD на 11 000 канадских долларов — до 79 990 канадских долларов — и прекратила продажу заднеприводной версии за 55 990 канадских долларов. Electrek предполагает, что цена Model 3 Premium RWD из США при аналогичном повышении могла бы составить примерно 65 000–67 000 канадских долларов.

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