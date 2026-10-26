Tesla zmieniła na swojej kanadyjskiej stronie specyfikację Modelu 3 Premium Rear-Wheel Drive: deklarowany zasięg wzrósł do 584 km, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 5,2 sekundy. Parametry te są zgodne ze specyfikacją Modelu 3 Long Range RWD, który dwa lata temu był dostarczany do Kanady z fabryki Tesli we Fremont w Kalifornii, informuje Electrek.

Wcześniej kanadyjski Model 3 Premium RWD produkowany w Szanghaju był podawany z zasięgiem 463 km i przyspieszeniem do 100 km/h w 6,2 sekundy. Ta wersja kosztowała 39 490 dolarów kanadyjskich, jednak zamówienia na nią wstrzymano na początku października.

Nowe parametry na stronie

Zaktualizowane dane pojawiły się w sekcji specyfikacji technicznej Modelu 3 Premium, w zakładce Rear-Wheel Drive. Podano tam również masę własną pojazdu wynoszącą 1745 kg, a w opisie reklamowym — zasięg do 584 km na jednym ładowaniu według szacunków EPA.

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Jednocześnie strona porównująca modele Tesla Canada nadal zawiera wcześniejsze dane: 463 km, 6,2 sekundy i cenę 39 490 dolarów kanadyjskich. Konfigurator samochodu również się nie zmienił, a Tesla oficjalnie nie ogłosiła rozpoczęcia sprzedaży innej wersji.

Kwoty i cła

Na stronie Tesli wskazano, że zamówienia na Model 3 Premium mogą zostać wznowione, jeśli rząd Kanady przyzna dodatkowe kwoty; oczekiwany termin to marzec 2027 roku. Według publikacji samochody produkowane w Chinach napotykają ograniczenia kwotowe, podczas gdy dostawy modelu ze Stanów Zjednoczonych oznaczałyby zastosowanie kanadyjskich 25-procentowych ceł odwetowych na amerykańskie samochody.

Cła te obowiązują od kwietnia 2025 roku. Tesla wcześniej podniosła cenę Modelu 3 Long Range AWD o 11 000 dolarów kanadyjskich — do 79 990 dolarów kanadyjskich — i zakończyła sprzedaż wersji z napędem na tylne koła za 55 990 dolarów kanadyjskich. Electrek przypuszcza, że cena produkowanego w USA Modelu 3 Premium RWD przy analogicznej podwyżce mogłaby wynieść około 65 000–67 000 dolarów kanadyjskich.

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