特斯拉修改了其加拿大网站上 Model 3 Premium Rear-Wheel Drive 的参数：标称续航里程增至584公里，0至100公里/小时加速时间为5.2秒。据Electrek报道，这些数据与两年前从特斯拉位于美国加利福尼亚州弗里蒙特工厂供应至加拿大的 Model 3 Long Range RWD 参数一致。

此前，上海生产的加拿大版 Model 3 Premium RWD 标注的续航里程为463公里，0至100公里/小时加速时间为6.2秒。该版本售价为39,490加元，但其订单已于10月初暂停。

网站上的新参数

更新后的数据出现在 Model 3 Premium 技术参数部分的 Rear-Wheel Drive 选项卡中。其中还标明，该车整备质量为1745公斤；宣传描述则称，按EPA估算，单次充电续航里程最高可达584公里。

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与此同时，Tesla Canada 的车型对比页面仍保留此前的数据：463公里、6.2秒以及39,490加元的价格。车辆配置器也没有变化，特斯拉尚未正式宣布开始销售另一版本。

配额与关税

特斯拉网站指出，如果加拿大政府提供额外配额，Model 3 Premium 的订单可能恢复；预计时间为2027年3月。据该媒体报道，中国制造的汽车面临配额限制，而从美国供应该车型则意味着将适用加拿大对美国汽车征收的25%报复性关税。

此类关税自2025年4月起生效。特斯拉此前将 Model 3 Long Range AWD 的价格上调11,000加元，至79,990加元，并停止销售售价55,990加元的后轮驱动版本。Electrek认为，若涨幅相同，美国制造的 Model 3 Premium RWD 售价可能约为65,000至67,000加元。

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