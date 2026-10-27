Словакия одобрила систему помощи водителю Tesla — TimesLIVE

Словакия ранее в этом месяце одобрила программное обеспечение Tesla Assisted Driving (TAD), предназначенное для помощи водителю. Латвия в понедельник стала десятой европейской страной, разрешившей использование этой технологии. Это очередной шаг Tesla в продвижении системы на европейском рынке.

Запуск в Словакии

Как сообщает TimesLIVE, словацкие владельцы Tesla добивались разрешения на использование TAD. Клуб Tesla Owners Slovakia, насчитывающий 1 500 зарегистрированных участников, организовал световое шоу автомобилей возле министерства транспорта, чтобы привлечь внимание регуляторов к технологии.

Президент клуба Кристиан Краточвил заявил, что участники также обращались в словацкое министерство транспорта после первого одобрения системы в Нидерландах и регулярно спрашивали о ходе рассмотрения. Ранее TAD называлась FSD. Ежемесячная подписка на систему стоит 99 евро.

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Необходимость контроля водителя

Во время тестовой поездки система плавно работала в пробках на автомагистрали и при перестроении в потоке. В то же время 35-летнему владельцу Tesla Игорю Марцеку пришлось резко затормозить вручную, когда автомобиль не начал замедляться перед закрытым шлагбаумом.

На станции Supercharger автомобиль также не смог самостоятельно заехать на свободное место для зарядки, после чего водитель взял управление на себя. Марцек отметил, что технология всё ещё развивается, поэтому водителю необходимо сохранять внимательность и следить за действиями автомобиля.

Tesla заявляет, что TAD может более чем в четыре раза сократить число столкновений и спасать жизни, однако исследователи безопасности оспаривают эти показатели. В ряде стран ЕС регуляторы выражали обеспокоенность безопасностью системы и способностью водителей поддерживать надлежащую внимательность.

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