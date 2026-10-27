Słowacja zatwierdziła system wspomagania kierowcy Tesli — TimesLIVE

Słowacja na początku tego miesiąca zatwierdziła oprogramowanie Tesla Assisted Driving (TAD), przeznaczone do wspomagania kierowcy. Łotwa w poniedziałek stała się dziesiątym europejskim krajem, który zezwolił na używanie tej technologii. To kolejny krok Tesli w promowaniu systemu na rynku europejskim.

Wdrożenie na Słowacji

Jak informuje TimesLIVE, słowaccy właściciele Tesli zabiegali o pozwolenie na korzystanie z TAD. Klub Tesla Owners Slovakia, który ma 1 500 zarejestrowanych członków, zorganizował pokaz świateł samochodowych w pobliżu ministerstwa transportu, aby zwrócić uwagę regulatorów na tę technologię.

Prezes klubu Kristián Kratochvíl powiedział, że członkowie kontaktowali się również ze słowackim ministerstwem transportu po pierwszym zatwierdzeniu systemu w Niderlandach i regularnie pytali o postęp rozpatrywania sprawy. TAD wcześniej nosił nazwę FSD. Miesięczna subskrypcja systemu kosztuje 99 euro.

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Potrzeba kontroli kierowcy

Podczas jazdy testowej system działał płynnie w korkach na autostradzie oraz podczas zmiany pasa w ruchu. Jednocześnie 35-letni właściciel Tesli Igor Marcek musiał gwałtownie zahamować ręcznie, gdy samochód nie zaczął zwalniać przed zamkniętym szlabanem.

Na stacji Supercharger samochód również nie zdołał samodzielnie wjechać na wolne miejsce do ładowania, po czym kierowca przejął kontrolę. Marcek zaznaczył, że technologia nadal się rozwija, dlatego kierowca musi zachować czujność i obserwować działania samochodu.

Tesla twierdzi, że TAD może ponad czterokrotnie zmniejszyć liczbę kolizji i ratować życie, jednak badacze bezpieczeństwa kwestionują te dane. W wielu krajach UE regulatorzy wyrażali obawy dotyczące bezpieczeństwa systemu oraz zdolności kierowców do utrzymania odpowiedniej uwagi.

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