W USA producent samochodów General Motors planuje 17 listopada przenieść notowanie swoich akcji zwykłych z Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE) na Nasdaq. Oczekuje się, że handel na nowym rynku rozpocznie się tego samego dnia, a ticker giełdowy spółki pozostanie bez zmian — GM.

Akcjonariusze nie muszą nic robić

Jak informuje CNBC, obecni akcjonariusze General Motors nie muszą podejmować żadnych działań w związku z przejściem. Spółka zaznaczyła, że zmiana giełdy umożliwi jej ubieganie się o ewentualne włączenie do indeksu Nasdaq-100.

Dyrektor finansowy GM Paul Jacobson oświadczył, że strategia spółki zorientowana na klientów i technologie tworzy wartość dla akcjonariuszy, a Nasdaq jest naturalnym miejscem notowań w miarę jej rozwoju. Podziękował również NYSE za długoletnią współpracę i jej dziedzictwo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Notowanie na NYSE od 1911 roku

General Motors po raz pierwszy zadebiutował na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 1911 roku. W 2010 roku producent samochodów ponownie zadebiutował na NYSE po bankructwie wspieranym przez rząd.

Ogłoszenie przejścia nastąpiło tydzień po wydarzeniu technologicznym GM, na którym kierownictwo przedstawiło mapę drogową spółki dotyczącą sztucznej inteligencji i technologii autonomicznej jazdy. Według CNBC akcje GM od 2024 roku wzrosły ponad dwukrotnie; w poniedziałek zamknęły sesję na poziomie 76,31 dolara za akcję, a kapitalizacja rynkowa spółki wynosiła około 64,4 mld dolarów.

Czytaj nas na