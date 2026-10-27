В США автопроизводитель General Motors планирует 17 ноября перевести листинг своих обыкновенных акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Nasdaq. Ожидается, что торги на новой площадке начнутся в этот день, а биржевой тикер компании останется неизменным — GM.

Акционерам не нужно ничего делать

Как сообщает CNBC, действующим акционерам General Motors не нужно предпринимать никаких действий в связи с переходом. Компания отметила, что смена биржи даст ей право претендовать на возможное включение в индекс Nasdaq-100.

Финансовый директор GM Пол Джейкобсон заявил, что ориентированная на клиентов и технологии стратегия компании создает стоимость для акционеров, а Nasdaq является естественной площадкой для листинга по мере ее роста. Он также поблагодарил NYSE за длительное сотрудничество и ее наследие.

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Листинг на NYSE с 1911 года

General Motors впервые провела листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1911 году. В 2010 году автопроизводитель повторно разместился на NYSE после банкротства при поддержке правительства.

Объявление о переходе прозвучало через неделю после технологического мероприятия GM, на котором руководители представили дорожную карту компании в области искусственного интеллекта и технологий автономного вождения. По данным CNBC, акции GM с 2024 года выросли более чем вдвое; в понедельник они закрылись на уровне 76,31 доллара за акцию, а рыночная капитализация компании составляла около 64,4 млрд долларов.

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