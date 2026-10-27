在美国，汽车制造商通用汽车计划于11月17日将其普通股的上市地点从纽约证券交易所（NYSE）转至纳斯达克。预计新交易场所将于当天开始交易，而公司的股票代码将保持不变——GM。

股东无需采取任何行动

据CNBC报道，现有通用汽车股东无需因这一转换采取任何行动。该公司表示，更换交易所将使其有资格争取可能被纳入纳斯达克100指数。

通用汽车首席财务官保罗·雅各布森表示，公司以客户和技术为导向的战略正在为股东创造价值，而随着公司的发展，纳斯达克是一个自然的上市场所。他还感谢纽约证券交易所长期以来的合作及其传承。

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自1911年以来在纽交所上市

通用汽车于1911年首次在纽约证券交易所上市。2010年，这家汽车制造商在政府支持的破产后重新在纽交所上市。

这一转换公告发布于通用汽车技术活动一周后，当时公司高管展示了公司在人工智能和自动驾驶技术方面的路线图。据CNBC数据，通用汽车股价自2024年以来已上涨超过一倍；周一收于每股76.31美元，公司市值约为644亿美元。

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