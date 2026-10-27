斯洛伐克批准特斯拉驾驶辅助系统——TimesLIVE

斯洛伐克本月早些时候批准了旨在辅助驾驶员的 Tesla Assisted Driving（TAD）软件。拉脱维亚于周一成为第十个允许使用该技术的欧洲国家。这是特斯拉推动该系统进入欧洲市场的又一步。

在斯洛伐克推出

据TimesLIVE报道，斯洛伐克特斯拉车主一直在争取获得使用 TAD 的许可。拥有1,500名注册成员的 Tesla Owners Slovakia 俱乐部在交通部附近组织了一场汽车灯光秀，以引起监管机构对该技术的关注。

俱乐部主席克里斯蒂安·克拉托赫维尔表示，在该系统首次获荷兰批准后，成员们也曾联系斯洛伐克交通部，并定期询问审查进展。TAD此前名为 FSD。该系统的月度订阅费用为99欧元。

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需要驾驶员控制

在一次试驾中，该系统在高速公路拥堵路段以及在车流中变道时运行平稳。但35岁的特斯拉车主伊戈尔·马尔切克不得不手动急刹车，因为车辆在封闭的栏杆前没有开始减速。

在 Supercharger 充电站，车辆也未能自行驶入空闲的充电车位，随后驾驶员接管了控制。马尔切克指出，该技术仍在发展，因此驾驶员需要保持警觉并关注车辆的动作。

特斯拉表示，TAD可以将碰撞数量减少四倍以上并挽救生命，但安全研究人员对这些数据提出质疑。在多个欧盟国家，监管机构对该系统的安全性以及驾驶员能否保持适当注意力表示担忧。

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