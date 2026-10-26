Audi отзывает 9 048 электромобилей Q4 e-tron из-за потенциального риска теплового распространения внутри высоковольтной батареи. Владельцам автомобилей рекомендуют не превышать уровень заряда в 80%, сообщает InsideEVs.

Ограничения зарядки

В уведомлении об отзыве указано, что Комитет Audi по безопасности продукции получил информацию о случаях теплового разгона в высоковольтных батареях Volkswagen того же типа, который используется в Q4 e-tron. После этого Audi установила, что определённые режимы зарядки в сочетании с уровнем заряда выше 80% могут вызвать тепловое распространение в батарее.

Большинство автомобилей с потенциально проблемными аккумуляторами были проданы в Северной Америке. В то же время зафиксированных случаев возгорания батарей в затронутых отзывом Q4 e-tron не было.

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Дополнительная проверка батарей

Audi уже провела диагностику батарей в Q4 e-tron. Владельцы автомобилей, для которых потребуется дополнительная оценка, должны доставить их в дилерский центр для дальнейшего тестирования. Для них временно установят ограничение зарядки до 80%.

Ограничитель должны убрать после ремонта батареи или если дополнительная проверка подтвердит её исправность. Поставщиком батарей, согласно уведомлению об отзыве, является SK Battery Manufacturing в Венгрии — подразделение SK On. Причина проблемы с аккумуляторами для Audi Q4 e-tron и Volkswagen ID.4 пока не установлена.

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