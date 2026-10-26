Audi відкликає 9 048 Q4 e-tron через можливе займання батареї — InsideEVs

Audi відкликає 9 048 електромобілів Q4 e-tron через потенційний ризик термічного поширення всередині високовольтної батареї. Власникам автомобілів рекомендують не перевищувати 80% рівня заряду, повідомляє InsideEVs.

Обмеження заряджання

У повідомленні про відкликання зазначено, що Комітет Audi з безпеки продукції отримав інформацію про випадки теплового розгону у високовольтних батареях Volkswagen такого самого типу, який використовується в Q4 e-tron. Після цього Audi встановила, що певні режими заряджання у поєднанні з рівнем заряду понад 80% можуть спричинити термічне поширення в батареї.

Більшість автомобілів із потенційно проблемними акумуляторами продали в Північній Америці. Водночас зафіксованих випадків загоряння батарей у Q4 e-tron, яких стосується відкликання, не було.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Додаткова перевірка батарей

Audi вже провела діагностику батарей у Q4 e-tron. Автомобілі, для яких буде потрібна додаткова оцінка, власники мають доставити до дилерського центру для подальшого тестування. Для них тимчасово встановлять обмеження заряджання до 80%.

Обмежувач мають прибрати після ремонту батареї або якщо додаткова перевірка підтвердить її справність. Постачальником батарей, за даними відкликання, є SK Battery Manufacturing в Угорщині — підрозділ SK On. Причину проблеми з акумуляторами для Audi Q4 e-tron і Volkswagen ID.4 наразі не встановили.

Читай нас у