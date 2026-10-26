奥迪因高压电池内部可能发生热扩散的风险，正在召回9,048辆Q4 e-tron电动汽车。车主被建议不要将电量充至80%以上，InsideEVs报道。

充电限制

召回通知称，奥迪产品安全委员会收到有关大众同类型高压电池发生热失控事件的信息，该类型电池用于Q4 e-tron。此后，奥迪确定，特定充电模式与超过80%的电量相结合，可能导致电池内发生热扩散。

大多数装有可能存在问题电池的车辆在北美销售。与此同时，受此次召回影响的Q4 e-tron尚未记录到电池起火事件。

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额外电池检查

奥迪已对Q4 e-tron的电池进行了诊断。需要额外评估的车辆，车主必须将其送至经销商处进行进一步检测。这些车辆将暂时设置80%的充电限制。

在电池维修后，或额外检查确认其正常运行后，该限制器将被移除。根据召回信息，电池供应商为位于匈牙利的SK Battery Manufacturing，该公司是SK On的一个部门。奥迪Q4 e-tron和大众ID.4电池问题的原因目前尚未确定。

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