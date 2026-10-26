起亚公布2027款EV6起售价为3.79万美元——Electrek

起亚宣布，2027款EV6电动汽车的基础版本起售价为37,900美元，不含1,545美元的运费。Electrek报道称，在近期降价5,000美元后，该车型价格与2026款EV6相比没有变化。

价格与续航里程

基础版本为配备标准电池和后轮驱动的EV6 Light。该车配备容量为63千瓦时的电池，续航里程最高为237英里，约合381公里。后轮驱动EV6 Light Long Range起售价为41,200美元，配备84千瓦时电池，官方宣称续航里程最高为319英里，约合513公里。

全轮驱动EV6 Light Long Range起售价为45,200美元，后轮驱动EV6 Wind起售价为44,800美元，全轮驱动Wind起售价为48,800美元。后轮驱动EV6 GT-Line起售价为48,700美元，全轮驱动版起售价为53,000美元。上述价格不包括运费。配备84千瓦时电池的后轮驱动EV6版本单次充电最高可行驶319英里，全轮驱动版本最高可行驶295英里，GT-Line AWD最高可行驶270英里。

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与新款EV3的比较

新款2027款起亚EV3起售价为29,890美元，即比基础版EV6低约8,000美元。入门级前轮驱动EV3 Light配备容量为58.3千瓦时的电池，按EPA标准计算的续航里程最高为221英里，约合356公里。价格更高的Wind、Land、GT-Line和GT配置均配备81.4千瓦时电池，可提供最高321英里的续航里程。

两款车型均配备起亚ccNC信息娱乐系统、带两块12.3英寸屏幕的弧形全景显示屏，以及5英寸触摸式空调控制面板。EV6和EV3还配备NACS接口，无需单独适配器即可使用Tesla Supercharger充电站。同时，EV6采用800伏架构，可在约18分钟内从10%充电至80%；采用400伏系统的EV3则需要约30分钟。

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