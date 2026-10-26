Kia назвала цену EV6 2027 года от 37 900 долларов — Electrek

Kia объявила, что базовая версия электромобиля EV6 2027 модельного года будет стоить от 37 900 долларов без учета платы за доставку в размере 1 545 долларов. Как сообщает Electrek, цена модели не изменилась по сравнению с EV6 2026 модельного года после недавнего снижения стоимости на 5 000 долларов.

Цены и запас хода

Базовой версией является EV6 Light со стандартной батареей и задним приводом. Она оснащена батареей емкостью 63 кВт·ч и имеет запас хода до 237 миль, или примерно 381 км. Модификация EV6 Light Long Range с задним приводом стоит от 41 200 долларов и получила батарею на 84 кВт·ч с заявленным запасом хода до 319 миль, или примерно 513 км.

Версия EV6 Light Long Range с полным приводом стартует от 45 200 долларов, EV6 Wind с задним приводом — от 44 800 долларов, а полноприводная Wind — от 48 800 долларов. Цена EV6 GT-Line с задним приводом составляет от 48 700 долларов, с полным приводом — от 53 000 долларов. В указанных ценах не учтена плата за доставку. Заднеприводные версии EV6 с батареей на 84 кВт·ч могут проехать до 319 миль на одном заряде, полноприводные — до 295 миль, а GT-Line AWD — до 270 миль.

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Сравнение с новым EV3

Новый Kia EV3 2027 модельного года стоит от 29 890 долларов, то есть примерно на 8 000 долларов дешевле базового EV6. Начальная переднеприводная версия EV3 Light имеет батарею емкостью 58,3 кВт·ч и заявленный по методике EPA запас хода до 221 мили, или примерно 356 км. Более дорогие комплектации Wind, Land, GT-Line и GT оснащаются батареей на 81,4 кВт·ч, которая обеспечивает до 321 мили пробега.

Обе модели имеют мультимедийную систему Kia ccNC, изогнутый панорамный дисплей с двумя 12,3-дюймовыми экранами и 5-дюймовый сенсорный блок управления климатом. EV6 и EV3 также оснащены портом NACS для доступа к зарядным станциям Tesla Supercharger без отдельного адаптера. В то же время EV6 использует 800-вольтовую архитектуру и заряжается с 10% до 80% примерно за 18 минут, тогда как EV3 с 400-вольтовой системой требуется около 30 минут.

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