Kia podała cenę EV6 na 2027 rok od 37 900 dolarów — Electrek

Kia ogłosiła, że podstawowa wersja elektrycznego EV6 na rok modelowy 2027 będzie kosztować od 37 900 dolarów, bez opłaty za dostawę w wysokości 1 545 dolarów. Jak informuje Electrek, cena modelu nie zmieniła się w porównaniu z EV6 na rok modelowy 2026 po niedawnej obniżce o 5 000 dolarów.

Ceny i zasięg

Podstawową wersją jest EV6 Light ze standardową baterią i napędem na tylne koła. Jest wyposażona w baterię o pojemności 63 kWh i ma zasięg do 237 mil, czyli około 381 km. Wersja EV6 Light Long Range z napędem na tylne koła kosztuje od 41 200 dolarów i otrzymała baterię o pojemności 84 kWh z deklarowanym zasięgiem do 319 mil, czyli około 513 km.

Wersja EV6 Light Long Range z napędem na wszystkie koła startuje od 45 200 dolarów, EV6 Wind z napędem na tylne koła — od 44 800 dolarów, a Wind z napędem na wszystkie koła — od 48 800 dolarów. Cena EV6 GT-Line z napędem na tylne koła wynosi od 48 700 dolarów, a z napędem na wszystkie koła — od 53 000 dolarów. Podane ceny nie uwzględniają opłaty za dostawę. Wersje EV6 z napędem na tylne koła i baterią 84 kWh mogą przejechać do 319 mil na jednym ładowaniu, wersje z napędem na wszystkie koła — do 295 mil, a GT-Line AWD — do 270 mil.

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Porównanie z nowym EV3

Nowa Kia EV3 na rok modelowy 2027 kosztuje od 29 890 dolarów, czyli około 8 000 dolarów mniej niż podstawowy EV6. Początkowa wersja EV3 Light z napędem na przednie koła ma baterię o pojemności 58,3 kWh oraz deklarowany według metodologii EPA zasięg do 221 mil, czyli około 356 km. Droższe wersje wyposażenia Wind, Land, GT-Line i GT są wyposażone w baterię 81,4 kWh, która zapewnia do 321 mil zasięgu.

Oba modele mają system multimedialny Kia ccNC, zakrzywiony panoramiczny wyświetlacz z dwoma ekranami o przekątnej 12,3 cala oraz 5-calowy dotykowy panel sterowania klimatyzacją. EV6 i EV3 są także wyposażone w port NACS umożliwiający dostęp do stacji ładowania Tesla Supercharger bez osobnego adaptera. Jednocześnie EV6 wykorzystuje architekturę 800-woltową i ładuje się od 10% do 80% w około 18 minut, podczas gdy EV3 z systemem 400-woltowym potrzebuje około 30 minut.

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