Ministerstwo Energii Polski ustaliło nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych od 27 października. Maksymalna cena benzyny A-95 wyniesie 6,58 zł za litr, benzyny A-98 — 7,27 zł, a oleju napędowego — 8,18 zł.

Nowe maksymalne ceny

W porównaniu z poprzednim dniem maksymalna cena litra benzyny A-95 wzrośnie z 6,51 do 6,58 zł. W przypadku benzyny A-98 górna granica wzrośnie z 7,21 do 7,27 zł za litr. Najbardziej zdrożeje olej napędowy: jego maksymalna cena wzrośnie z 7,99 do 8,18 zł za litr.

Pakiet ograniczania cen

Jak informuje RMF24, jest to już trzeci etap pakietu „Ceny paliw niższe” (CPN). Jego celem jest powstrzymanie wzrostu kosztów paliwa na stacjach benzynowych i obniżenie wydatków kierowców na tankowanie.

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Mechanizm wprowadzono po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Dokument podpisał prezydent Karol Nawrocki, po czym został on opublikowany w oficjalnym dzienniku urzędowym. Jednocześnie prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu dalszej kontroli.

Kolejny komunikat Ministerstwa Energii dotyczący maksymalnych cen paliw ma zostać opublikowany 27 października; określi on górne limity cen na następny dzień.

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