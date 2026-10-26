Министерство энергетики Польши установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать на автозаправочных станциях с 27 октября. Предельная стоимость бензина А-95 составит 6,58 злотого за литр, бензина А-98 — 7,27 злотого, дизельного топлива — 8,18 злотого.

Новые предельные цены

По сравнению с предыдущим днем максимальная цена литра бензина А-95 вырастет с 6,51 до 6,58 злотого. Для бензина А-98 верхний предел повысится с 7,21 до 7,27 злотого за литр. Больше всего подорожает дизельное топливо: его предельная цена увеличится с 7,99 до 8,18 злотого за литр.

Пакет ограничения цен

Как сообщает RMF24, это уже третий этап пакета «Цены на топливо ниже» (CPN). Его цель — сдержать рост стоимости топлива на АЗС и снизить расходы водителей на заправку.

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Механизм ввели после вступления в силу закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний. Документ подписал президент Кароль Навроцкий, после чего его опубликовали в официальном вестнике. Одновременно президент направил закон в Конституционный трибунал для дальнейшей проверки.

Следующее сообщение Министерства энергетики о максимальных ценах на топливо должны опубликовать 27 октября; оно определит предельные цены на следующий день.

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