Tajlandia przygotowuje się do podwyższenia od 1 stycznia 2027 roku akcyzy na w pełni zmontowane samochody elektryczne importowane do kraju bez lokalnej bazy produkcyjnej. Obecnie stawka wynosi 10%, a nowa wysokość podatku nie została jeszcze podana, informuje Bangkok Post.

Stawka będzie zależeć od lokalizacji produkcji

Ministerstwo Finansów dąży do zachęcenia producentów samochodów do otwierania zakładów w Tajlandii, a także do ochrony inwestorów, którzy już zainwestowali w lokalne fabryki i łańcuchy dostaw. Władze liczą również na przyspieszenie negocjacji z firmami, które nadal polegają na imporcie samochodów.

Nowa struktura akcyzy będzie przewidywać trzy poziomy. Najniższa stawka będzie stosowana wobec producentów posiadających zakłady w Tajlandii, którzy spełnią wymogi standardu Made in Thailand. Drugi poziom będzie dotyczyć firm z lokalną produkcją, które w znacznym stopniu wykorzystują importowane komponenty. Najwyższa stawka zostanie ustalona dla w pełni zmontowanych importowanych samochodów bez mocy produkcyjnych w kraju.

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Kryteria emisji CO2

Stały sekretarz Ministerstwa Finansów Lavaron Sangsnit oświadczył, że rząd nie będzie ustalał odrębnych stawek w zależności od rodzaju układu napędowego — dla bateryjnych samochodów elektrycznych, hybryd lub samochodów elektrycznych o zwiększonym zasięgu. Zamiast tego stawki podatkowe będą określane według jednego kryterium, opartego głównie na emisjach CO2: samochody o niższych emisjach będą mogły kwalifikować się do niższej akcyzy.

Tajlandia planuje również zrewidować kryteria określania lokalnej zawartości produktu, aby w większym stopniu uwzględniać wykorzystanie części produkowanych w kraju. Zgodnie z obowiązującymi zasadami Światowej Organizacji Handlu wymóg 40% lokalnej zawartości ma wady, ponieważ do kalkulacji można wliczać zyski, wynagrodzenia oraz koszty wody i energii elektrycznej.

Według publikacji wcześniejsze programy wsparcia samochodów elektrycznych pomogły przekonać ośmiu chińskich producentów samochodów do budowy fabryk w Tajlandii. Każdy taki zakład jest przeznaczony do rocznej produkcji około 100 tys. samochodów na rynek krajowy oraz na eksport na rynki z ruchem prawostronnym, w tym do Malezji, Japonii, Wielkiej Brytanii i Australii.

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