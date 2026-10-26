泰国准备自2027年1月1日起，提高对在该国没有本地生产基地的整车进口电动汽车征收的消费税。目前税率为10%，新税率尚未公布，《曼谷邮报》报道。

税率将取决于本地化程度

财政部希望鼓励汽车制造商在泰国设立企业，同时保护已投资于当地工厂和供应链的投资者。政府还期望加快与仍依赖汽车进口的公司进行谈判。

新的消费税结构将设三个级别。最低税率将适用于在泰国拥有企业并符合“泰国制造”标准要求的制造商。第二级将适用于拥有本地生产、但在很大程度上使用进口零部件的公司。最高税率将适用于在该国没有生产能力的整车进口汽车。

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CO2排放标准

财政部常务秘书拉瓦隆·桑斯尼特表示，政府不会根据动力系统类型——电池电动汽车、混合动力汽车或增程式电动汽车——设定不同税率。相反，税率将按照一项主要基于CO2排放的统一标准确定：排放量较低的汽车可享受较低的消费税。

泰国还计划修订确定产品本地含量的标准，以更多考虑使用在国内生产的零部件。根据现行世界贸易组织规则，40%的本地含量要求存在缺陷，因为利润、工资以及水电成本都可能被纳入计算。

据该报报道，此前的电动汽车支持计划帮助说服八家中国汽车制造商在泰国建厂。每家此类工厂的设计年产能约为10万辆汽车，面向国内市场，并出口至右舵市场，包括马来西亚、日本、英国和澳大利亚。

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