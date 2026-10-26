Таиланд готовится с 1 января 2027 года повысить акциз на полностью собранные электромобили, импортируемые в страну без местной производственной базы. Сейчас ставка составляет 10%, а новый размер налога пока не назван, сообщает Bangkok Post.

Ставка будет зависеть от локализации

Министерство финансов стремится поощрить автопроизводителей открывать предприятия в Таиланде, а также защитить инвесторов, уже вложивших средства в местные заводы и цепочки поставок. Власти также рассчитывают ускорить переговоры с компаниями, которые до сих пор полагаются на импорт автомобилей.

Новая структура акциза будет предусматривать три уровня. Самая низкая ставка будет применяться к производителям с предприятиями в Таиланде, соответствующим требованиям стандарта Made in Thailand. Второй уровень будет касаться компаний с местным производством, которые в значительной степени используют импортные компоненты. Самую высокую ставку установят для полностью собранных импортных автомобилей без производственных мощностей в стране.

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Критерии по выбросам CO2

Постоянный секретарь Министерства финансов Лаваран Сангснит заявил, что правительство не будет устанавливать отдельные ставки в зависимости от типа силовой установки — для аккумуляторных электромобилей, гибридов или электромобилей с увеличенным запасом хода. Вместо этого налоговые ставки будут определяться по единому критерию, основанному главным образом на выбросах CO2: автомобили с более низкими выбросами смогут претендовать на более низкий акциз.

Таиланд также планирует пересмотреть критерии определения местной составляющей продукции, чтобы в большей степени учитывать использование деталей, произведенных внутри страны. По действующим правилам Всемирной торговой организации требование о 40% местной составляющей имеет недостатки, поскольку в расчет могут включаться прибыль, зарплаты, расходы на воду и электроэнергию.

По данным издания, предыдущие программы поддержки электромобилей помогли убедить восемь китайских автопроизводителей построить заводы в Таиланде. Каждое такое предприятие рассчитано на ежегодное производство примерно 100 тыс. автомобилей для внутреннего рынка и экспорта на рынки с правосторонним рулем, в частности в Малайзию, Японию, Великобританию и Австралию.

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