Chińska firma XCMG zaprezentowała koncepcyjny elektryczny ciągnik terminalowy SDA411 bez kabiny, wyposażony w system autonomicznej jazdy poziomu L4. Platformę opracowano z myślą o bezzałogowych operacjach logistycznych.

System autonomiczny

Jak podaje Electrek, XCMG oświadczyła, że SDA411 wyposażono w system 360-stopniowego postrzegania otoczenia. Ma on zapewniać autonomiczną nawigację, unikanie przeszkód, wykonywanie zadań i parkowanie.

Według oświadczenia firmy system zaprojektowano również do ciągłej pracy w mieszanym ruchu i trudnych warunkach. Ciągnik nie ma kabiny, a jego elektryczna platforma jest przeznaczona do pracy na terminalach.

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Na nagraniu opublikowanym przez XCMG SDA411 porusza się po terenie kampusu firmy, wykonuje awaryjne zatrzymania i podjeżdża do stacji ładowania. Na nagraniu złącze ładowania do pojazdu podłącza człowiek.

Zastosowanie na terminalach

Ciągniki terminalowe zazwyczaj pracują z niewielkimi prędkościami, pokonują krótkie dystanse i wymagają wysokiego momentu obrotowego oraz precyzyjnego manewrowania. Electrek zauważa, że takie warunki sprawiają, iż ciężki sprzęt tego typu nadaje się do elektryfikacji.

Publikacja pisze również, że autonomiczny sprzęt może potencjalnie pomóc branżom odczuwającym niedobór operatorów. W szczególności doświadczeni pracownicy mogliby nadzorować kilka maszyn lub pełnić funkcje nadzorcze.

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