Китайская компания XCMG представила концептуальный электрический терминальный тягач SDA411 без кабины, оснащенный системой автономного вождения уровня L4. Платформа разработана для беспилотных логистических операций.

Автономная система

Как сообщает Electrek, в XCMG заявили, что SDA411 оснастили системой 360-градусного восприятия окружающей среды. Она должна обеспечивать автономную навигацию, обход препятствий, выполнение задач и парковку.

По заявлению компании, система также рассчитана на непрерывную работу в смешанном транспортном потоке и сложных условиях. Тягач не имеет кабины, а его электрическая платформа предназначена для работы на терминалах.

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В видео, опубликованном XCMG, SDA411 движется по территории кампуса компании, выполняет экстренные остановки и подъезжает к зарядной станции. В ролике зарядный разъем к машине подключает человек.

Применение на терминалах

Терминальные тягачи обычно работают на небольших скоростях, преодолевают короткие расстояния и требуют высокого крутящего момента и точного маневрирования. Electrek отмечает, что такие условия делают тяжелую технику этого типа подходящей для электрификации.

Издание также пишет, что автономное оборудование потенциально может помочь отраслям, испытывающим нехватку операторов. В частности, опытные работники могли бы контролировать несколько машин или выполнять надзорные функции.

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