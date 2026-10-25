XCMG представила электрический тягач без кабины с автономностью L4 — Electrek
Китайская компания XCMG представила концептуальный электрический терминальный тягач SDA411 без кабины, оснащенный системой автономного вождения уровня L4. Платформа разработана для беспилотных логистических операций.
Автономная система
Как сообщает Electrek, в XCMG заявили, что SDA411 оснастили системой 360-градусного восприятия окружающей среды. Она должна обеспечивать автономную навигацию, обход препятствий, выполнение задач и парковку.
По заявлению компании, система также рассчитана на непрерывную работу в смешанном транспортном потоке и сложных условиях. Тягач не имеет кабины, а его электрическая платформа предназначена для работы на терминалах.
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В видео, опубликованном XCMG, SDA411 движется по территории кампуса компании, выполняет экстренные остановки и подъезжает к зарядной станции. В ролике зарядный разъем к машине подключает человек.
Применение на терминалах
Терминальные тягачи обычно работают на небольших скоростях, преодолевают короткие расстояния и требуют высокого крутящего момента и точного маневрирования. Electrek отмечает, что такие условия делают тяжелую технику этого типа подходящей для электрификации.
Издание также пишет, что автономное оборудование потенциально может помочь отраслям, испытывающим нехватку операторов. В частности, опытные работники могли бы контролировать несколько машин или выполнять надзорные функции.