Volkswagen Group China получила разрешение на испытания системы автоматизированного вождения третьего уровня (L3) на дорогах общего пользования в Хэфэе, Китай. Тестирование уже началось, а разрешение также предусматривает масштабный сбор данных о движении автомобилей в городе.

Об этом сообщает Electrek. В Volkswagen заявили, что разрешение выдано в рамках китайских требований к системам L3, а техническое решение соответствует новым обязательным стандартам безопасности страны.

Разработка для китайского рынка

Хэфэй является базой для Volkswagen China Technology Company — крупнейшего научно-исследовательского центра группы за пределами Германии. В городе также работает производственная площадка Volkswagen Anhui.

Программное обеспечение для системы разрабатывает CARIZON — подразделение Volkswagen в Китае, специализирующееся на интеллектуальном вождении и начавшееся как совместное предприятие CARIAD и Horizon Robotics. Система помощи водителю называется Hyper Sense 8. Volkswagen называет ее своей первой системой ADAS для полного спектра дорожных сценариев.

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Компания также разрабатывает собственную модель среды GAIA 2.0. По заявлению Volkswagen, она позволяет проводить симуляции, эквивалентные 5 млн км тестов безопасности ежедневно, с использованием примерно 30 млн фрагментов реальных дорожных ситуаций. В дальнейшем компания планирует увеличить этот показатель до 10 млн км в сутки.

Цель — готовность L3 к 2027 году

Volkswagen рассчитывает обеспечить готовность технологии L3 для китайского рынка к 2027 году. В июле Volkswagen, CARIZON и Horizon Robotics сообщили об углублении сотрудничества и ориентировались на начало поставок автомобилей с системами L3 во второй половине 2027 года.

Разрешение в Хэфэе касается только дорожных испытаний, а не продажи автомобилей с системой L3. В декабре 2025 года Министерство промышленности и информатизации Китая одобрило первые в стране модели с L3 для продажи: седан Changan с ограничением скорости до 50 км/ч на определенных скоростных трассах Чунцина и седан BAIC Arcfox с лимитом до 80 км/ч на трех маршрутах в Пекине.

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