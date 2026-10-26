Volkswagen Group China otrzymał zgodę na testowanie systemu zautomatyzowanej jazdy trzeciego poziomu (L3) na drogach publicznych w Hefei w Chinach. Testy już się rozpoczęły, a zezwolenie przewiduje również gromadzenie na dużą skalę danych o ruchu pojazdów w mieście.

Jak podaje Electrek, Volkswagen oświadczył, że zezwolenie wydano w ramach chińskich wymogów dotyczących systemów L3, a rozwiązanie techniczne spełnia nowe obowiązkowe normy bezpieczeństwa obowiązujące w kraju.

Rozwój dla chińskiego rynku

Hefei jest siedzibą Volkswagen China Technology Company, największego centrum badawczo-rozwojowego grupy poza Niemcami. W mieście działa także zakład produkcyjny Volkswagen Anhui.

Oprogramowanie dla systemu opracowuje CARIZON — dział Volkswagena w Chinach specjalizujący się w inteligentnej jeździe, który powstał jako wspólne przedsięwzięcie CARIAD i Horizon Robotics. System wspomagania kierowcy nosi nazwę Hyper Sense 8. Volkswagen określa go jako swój pierwszy system ADAS obejmujący pełny zakres scenariuszy drogowych.

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Firma rozwija również własny model środowiska GAIA 2.0. Według Volkswagena umożliwia on prowadzenie symulacji odpowiadających 5 mln km testów bezpieczeństwa dziennie, z wykorzystaniem około 30 mln fragmentów rzeczywistych sytuacji drogowych. W przyszłości firma planuje zwiększyć ten wskaźnik do 10 mln km dziennie.

Cel — gotowość L3 do 2027 roku

Volkswagen zakłada osiągnięcie gotowości technologii L3 dla chińskiego rynku do 2027 roku. W lipcu Volkswagen, CARIZON i Horizon Robotics poinformowały o pogłębieniu współpracy oraz wskazały na rozpoczęcie dostaw samochodów z systemami L3 w drugiej połowie 2027 roku.

Zezwolenie w Hefei dotyczy wyłącznie testów drogowych, a nie sprzedaży samochodów z systemem L3. W grudniu 2025 roku chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych zatwierdziło pierwsze w kraju modele L3 do sprzedaży: sedan Changan z ograniczeniem prędkości do 50 km/h na wyznaczonych drogach ekspresowych w Chongqingu oraz sedan BAIC Arcfox z limitem do 80 km/h na trzech trasach w Pekinie.

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