大众汽车集团中国获得许可，可在中国合肥的公共道路上测试三级（L3）自动驾驶系统。测试已经开始，该许可还 предусматривает在该市大规模收集车辆通行数据。

Electrek报道称，大众汽车表示，该许可是在中国针对L3系统的要求框架下签发的，且该技术方案符合中国新的强制性安全标准。

面向中国市场的开发

合肥是大众汽车科技（中国）有限公司所在地，该公司是大众集团在德国以外最大的研发中心。大众安徽的生产基地也位于该市。

该系统的软件由CARIZON开发。这是大众汽车在中国专注于智能驾驶的部门，最初由CARIAD和地平线机器人合资成立。该驾驶辅助系统名为Hyper Sense 8。大众汽车称其为首个覆盖全范围道路场景的ADAS系统。

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该公司还在开发自主环境模型GAIA 2.0。大众汽车表示，该模型可利用约3000万个真实道路场景片段，进行相当于每日500万公里安全测试的仿真。未来，该公司计划将这一指标提高至每日1000万公里。

目标：到2027年实现L3就绪

大众汽车预计在2027年前使L3技术具备面向中国市场的应用条件。7月，大众汽车、CARIZON和地平线机器人宣布深化合作，并预计于2027年下半年开始交付配备L3系统的车辆。

合肥的许可仅涉及道路测试，不涉及销售配备L3系统的车辆。2025年12月，中国工业和信息化部批准了该国首批可销售的L3车型：一款长安轿车，在重庆指定高速公路上的限速为50公里/小时；以及一款北汽极狐轿车，在北京三条路线上限速为80公里/小时。

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