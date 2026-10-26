3 ноября 2026 года Mitsubishi представит на выставке SEMA в Лас-Вегасе, США, Outlander Diamond Trail Edition 2028 модельного года — версию трехрядного кроссовера, ориентированную на движение по бездорожью. Как сообщает Motor1, это будет первое участие бренда в SEMA с собственным стендом с 2012 года.

Новинка получит отдельный режим Rock в системе полного привода Super All-Wheel Control. В Mitsubishi заявили, что он использует более быстрое управление тормозами для ограничения пробуксовки колес на рыхлом и неровном покрытии. После активации режима на панели приборов будут отображаться угол поворота руля, пробуксовка каждого колеса и вмешательство системы контроля тяги.

Режим для сложного покрытия

В режиме Rock система кругового обзора Multi-View Camera System будет работать на скорости до 18,6 мили в час, тогда как у стандартного Outlander ее работа прекращается на скорости 6,2 мили в час. Также автоматически будет активироваться система помощи при спуске со склона Hill Descent Control.

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Компания называет Diamond Trail Edition самым подготовленным к бездорожью Outlander из тех, которые она создавала. Модель получит специальную отделку салона, а также эксклюзивный для этой версии цвет кузова Trail Green Metallic.

Новые бамперы и внедорожные шины

Передний и задний бамперы переработали, чтобы улучшить геометрическую проходимость: угол въезда вырос с 18,3 до 20,5 градуса, а угол съезда — с 22,2 до 23,1 градуса. Кроссовер также оснастят вседорожными шинами размерности 265/65 R18.

На стенде Mitsubishi покажут три автомобиля Outlander Diamond Trail Edition: один без дополнительных модификаций и два доработанных экземпляра, которые продемонстрируют возможности доработки модели. Всего экспозиция марки будет состоять из шести автомобилей и станет крупнейшим присутствием Mitsubishi на SEMA за более чем десятилетие. Цены и дату начала продаж компания пока не объявила.

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