3 listopada 2026 roku Mitsubishi zaprezentuje na targach SEMA w Las Vegas w USA Outlandera Diamond Trail Edition roku modelowego 2028 — wersję trzyrzędowego crossovera przeznaczoną do jazdy w terenie. Jak informuje Motor1, będzie to pierwszy udział marki w SEMA z własnym stoiskiem od 2012 roku.

Nowy model otrzyma odrębny tryb Rock w systemie napędu na wszystkie koła Super All-Wheel Control. Mitsubishi oświadczyło, że wykorzystuje on szybsze sterowanie hamulcami, aby ograniczać poślizg kół na luźnej i nierównej nawierzchni. Po aktywacji trybu na zestawie wskaźników wyświetlane będą kąt skrętu kierownicy, poślizg każdego koła oraz ingerencja systemu kontroli trakcji.

Tryb dla trudnej nawierzchni

W trybie Rock system kamer 360 stopni Multi-View Camera System będzie działać przy prędkości do 18,6 mili na godzinę, podczas gdy w standardowym Outlanderze przestaje działać przy 6,2 mili na godzinę. Automatycznie będzie się również aktywował system wspomagania zjazdu ze wzniesienia Hill Descent Control.

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Firma nazywa Diamond Trail Edition najbardziej przygotowanym do jazdy w terenie Outlanderem, jaki stworzyła. Model będzie miał specjalne wykończenie wnętrza, a także ekskluzywny dla tej wersji kolor nadwozia Trail Green Metallic.

Nowe zderzaki i opony terenowe

Przedni i tylny zderzak przeprojektowano, aby poprawić geometrię terenową: kąt natarcia wzrósł z 18,3 do 20,5 stopnia, a kąt zejścia — z 22,2 do 23,1 stopnia. Crossover zostanie także wyposażony w opony terenowe w rozmiarze 265/65 R18.

Na stoisku Mitsubishi zostaną pokazane trzy samochody Outlander Diamond Trail Edition: jeden bez dodatkowych modyfikacji oraz dwa zmodyfikowane egzemplarze, które zademonstrują możliwości dopracowania modelu. Łącznie ekspozycja marki będzie składać się z sześciu samochodów i stanie się największą obecnością Mitsubishi na SEMA od ponad dekady. Firma nie ogłosiła jeszcze cen ani daty rozpoczęcia sprzedaży.

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