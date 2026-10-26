三菱将于2026年11月3日在美国拉斯维加斯举行的SEMA展会上发布2028款Outlander Diamond Trail Edition，即一款面向越野行驶的三排座跨界车版本。据Motor1报道，这将是该品牌自2012年以来首次以自有展台参加SEMA。

新车将在Super All-Wheel Control全轮驱动系统中配备独立的Rock模式。三菱表示，该模式通过更快速的制动控制，限制车辆在松散和不平整路面上的车轮打滑。启用该模式后，仪表盘将显示方向盘转角、每个车轮的打滑情况以及牵引力控制系统的介入。

应对复杂路面的模式

在Rock模式下，Multi-View Camera System全景影像系统可在最高18.6英里/小时的车速下工作，而标准版Outlander的该系统在6.2英里/小时时便会停止工作。Hill Descent Control陡坡缓降辅助系统也将自动启用。

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该公司称，Diamond Trail Edition是其打造过的越野准备最充分的Outlander。该车型将配备特殊的内饰装饰，以及该版本专属的Trail Green Metallic车身颜色。

新保险杠和全地形轮胎

前后保险杠经过重新设计，以改善越野通过几何性能：接近角从18.3度提高至20.5度，离去角从22.2度提高至23.1度。这款跨界车还将配备265/65 R18规格的全地形轮胎。

三菱展台将展示三辆Outlander Diamond Trail Edition：一辆未进行额外改装，另外两辆为经过改装的样车，用以展示该车型的改装潜力。该品牌的展区总计将包括六辆汽车，成为三菱十多年来在SEMA规模最大的一次亮相。该公司尚未公布价格和销售开始日期。

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