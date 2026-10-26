波兰9月新电动汽车注册量下降23%——RMF24

2026年9月，波兰注册了3,406辆新的纯电动汽车，比上一年同期减少23%。与此同时，此类乘用车保有量增长49%，达到152,768辆。RMF24报道称，数据来自波兰新移动出行协会、F5A和Otomoto。

电动汽车市场份额下降

截至2026年9月底，该国纯电动交通工具保有量为166,579辆。除乘用车外，其中还包括13,811辆电动配送车和货车。其数量在一年内增长了68%。

9月，纯电动汽车在新乘用车市场中的份额为6.1%。一年前，该指标为8.9%。

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最受欢迎的车型和充电网络

9月新电动汽车中注册数量最多的是Tesla Model Y，为460辆。其后是注册209辆的Tesla Model 3和注册180辆的Toyota C-HR+。最受欢迎的品牌是Tesla、Toyota和Audi。

截至9月底，Otomoto平台上二手电动汽车销售广告数量为3,769条，同比减少13%。波兰共有13,936个公共充电点：6,823个交流电充电点和7,113个直流快速充电点。充电点数量最多的是华沙，为955个，其后依次为格但斯克、波兹南、克拉科夫、什切青和弗罗茨瓦夫。

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