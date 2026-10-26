В Польше в сентябре 2026 года зарегистрировали 3 406 новых полностью электрических автомобилей, что на 23% меньше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. В то же время общий парк таких легковых автомобилей вырос на 49% и достиг 152 768 единиц, сообщает RMF24 со ссылкой на данные Польской ассоциации новой мобильности, F5A и Otomoto.

Доля электромобилей на рынке снизилась

По состоянию на конец сентября 2026 года парк полностью электрических транспортных средств в стране насчитывал 166 579 единиц. Помимо легковых автомобилей, в него вошли 13 811 электрических развозных и грузовых автомобилей. Их количество за год увеличилось на 68%.

Доля полностью электрических автомобилей на рынке новых легковых машин в сентябре составила 6,1%. Годом ранее этот показатель равнялся 8,9%.

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Самые популярные модели и зарядная сеть

Среди новых электромобилей в сентябре чаще всего регистрировали Tesla Model Y — 460 единиц. Далее следовали Tesla Model 3 с 209 регистрациями и Toyota C-HR+ со 180. Самыми популярными марками стали Tesla, Toyota и Audi.

Количество объявлений о продаже подержанных электромобилей на платформе Otomoto в конце сентября составило 3 769 — на 13% меньше в годовом исчислении. В Польше действовали 13 936 общедоступных пунктов зарядки: 6 823 переменного тока и 7 113 пунктов быстрой зарядки постоянным током. Больше всего зарядных пунктов было в Варшаве — 955, далее располагались Гданьск, Познань, Краков, Щецин и Вроцлав.

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