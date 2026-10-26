Kia назвала ціну EV6 2027 року від 37 900 доларів — Electrek

Kia оголосила, що базова версія електромобіля EV6 2027 модельного року коштуватиме від 37 900 доларів без збору за доставку в розмірі 1 545 доларів. Як повідомляє Electrek, ціна моделі не змінилася порівняно з EV6 2026 модельного року після нещодавнього зниження вартості на 5 000 доларів.

Ціни та запас ходу

Базовою версією є EV6 Light зі стандартною батареєю та заднім приводом. Вона оснащена батареєю ємністю 63 кВт·год і має запас ходу до 237 миль, або приблизно 381 км. Модифікація EV6 Light Long Range із заднім приводом коштує від 41 200 доларів та отримала батарею на 84 кВт·год із заявленим запасом ходу до 319 миль, або приблизно 513 км.

Версія EV6 Light Long Range з повним приводом стартує від 45 200 доларів, EV6 Wind із заднім приводом — від 44 800 доларів, а повнопривідна Wind — від 48 800 доларів. Ціна EV6 GT-Line із заднім приводом становить від 48 700 доларів, із повним приводом — від 53 000 доларів. У вказаних цінах не враховано збір за доставку. Задньопривідні версії EV6 з батареєю на 84 кВт·год можуть проїхати до 319 миль на одному заряді, повнопривідні — до 295 миль, а GT-Line AWD — до 270 миль.

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Порівняння з новим EV3

Новий Kia EV3 2027 модельного року коштує від 29 890 доларів, тобто приблизно на 8 000 доларів дешевше за базовий EV6. Початкова передньопривідна версія EV3 Light має батарею ємністю 58,3 кВт·год та заявлений за методикою EPA запас ходу до 221 милі, або приблизно 356 км. Дорожчі комплектації Wind, Land, GT-Line та GT оснащують батареєю на 81,4 кВт·год, яка забезпечує до 321 милі пробігу.

Обидві моделі мають мультимедійну систему Kia ccNC, вигнутий панорамний дисплей із двома 12,3-дюймовими екранами та 5-дюймовим сенсорним блоком керування кліматом. EV6 і EV3 також оснащені портом NACS для доступу до зарядних станцій Tesla Supercharger без окремого адаптера. Водночас EV6 використовує 800-вольтову архітектуру й заряджається з 10% до 80% приблизно за 18 хвилин, тоді як EV3 із 400-вольтовою системою потребує близько 30 хвилин.

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