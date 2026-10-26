W Mediolanie we Włoszech Geely opracowuje pierwszy samochód stworzony specjalnie z myślą o rynku europejskim. Ma zostać zaprezentowany w przyszłym roku. Według Autocar, model jest projektowany w siedzibie firmy w Mediolanie, a z Europy ma również trafić na inne rynki.

Adaptacja istniejących modeli

Chiński Geely wszedł na rynek europejski w ubiegłym roku z elektrycznym SUV-em EX5 oraz powiązanym z nim hybrydowym modelem plug-in Starray. Dyrektor ds. definiowania produktów Geely Dennis Wainell powiedział, że samochody na potrzeby początkowego wejścia marki do Europy wybrano z już istniejącej gamy i dostosowano do lokalnego rynku.

Firma przygotowuje również bardziej znaczące zmiany dla europejskich wersji swoich samochodów. W szczególności druga generacja systemu multimedialnego Flyme ma zaoferować wielozadaniowość, podzielony ekran, widżety oraz więcej informacji istotnych dla kierowcy. Jej uruchomienie zaplanowano na przyszły rok.

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Geely osobno pracuje nad dźwiękowymi ostrzeżeniami systemów wspomagania kierowcy, które były krytykowane przez prasę i właścicieli samochodów. Według Wainella producent analizuje głośność sygnałów, ich charakter i logikę działania, jednocześnie spełniając wymogi regulacyjne.

Samochód terenowy o kryptonimie KO11

Gama modeli Geely wkrótce poszerzy się o wizerunkowy model Project KO11 — zlokalizowaną dla Europy wersję samochodu terenowego Galaxy Cruiser 4x4, niedawno zaprezentowanego w Chinach. Ma on wspólną architekturę z przyszłym Lotus Eletre PHEV, lecz został opracowany do trudnej jazdy terenowej. Deklarowana głębokość brodzenia wynosi 800 mm.

Do 2030 roku Geely planuje wprowadzić na rynek Wielkiej Brytanii 10 modeli. W najbliższym czasie gama marki ma tam wzrosnąć z trzech modeli — EX5, Starray i elektrycznego kompaktowego EX2 — do pięciu dzięki SUV-owi Monjaro PHEV i KO11.

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