Geely розкриє першу модель для Європи наступного року — Autocar

У Мілані, Італія, Geely розробляє перший автомобіль, створений спеціально для європейського ринку. Його мають представити наступного року. За даними Autocar, модель проєктують на базі компанії в Мілані, а з Європи її планують вивести й на інші ринки.

Адаптація наявних моделей

Китайська Geely торік вийшла на європейський ринок з електричним SUV EX5 та пов’язаною з ним підзаряджуваною гібридною моделлю Starray. Директор із визначення продуктів Geely Денніс Вайнель розповів, що автомобілі для початкового виходу марки до Європи обирали з уже наявної лінійки та адаптували до місцевого ринку.

Компанія також готує суттєвіші зміни для європейських версій своїх машин. Зокрема, друге покоління мультимедійної системи Flyme має запропонувати багатозадачність, розділений екран, віджети та більше важливої для водія інформації. Її запуск заплановано на наступний рік.

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Geely окремо працює над звуковими попередженнями систем допомоги водієві, які критикували преса та власники автомобілів. За словами Вайнеля, виробник переглядає гучність сигналів, їхній характер і логіку спрацьовування, водночас дотримуючись регуляторних вимог.

Позашляховик під кодовою назвою KO11

Невдовзі модельний ряд Geely поповнить іміджева модель Project KO11 — локалізована для Європи версія позашляховика Galaxy Cruiser 4x4, який нещодавно представили в Китаї. Він має спільну архітектуру з майбутнім Lotus Eletre PHEV, але його розробили для складного бездоріжжя. Заявлена глибина броду становить 800 мм.

До 2030 року Geely планує вивести на ринок Великої Британії 10 моделей. Найближчим часом лінійка бренду там має зрости з трьох моделей — EX5, Starray та електричного компактного EX2 — до п’яти завдяки SUV Monjaro PHEV і KO11.

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