В Милане, Италия, Geely разрабатывает первый автомобиль, созданный специально для европейского рынка. Его должны представить в следующем году. По данным Autocar, модель проектируют на базе компании в Милане, а из Европы ее также планируют вывести на другие рынки.

Адаптация существующих моделей

Китайская Geely вышла на европейский рынок в прошлом году с электрическим SUV EX5 и связанной с ним подключаемой гибридной моделью Starray. Директор Geely по определению продуктов Деннис Вайнелл рассказал, что автомобили для первоначального выхода марки в Европу выбирали из уже существующей линейки и адаптировали к местному рынку.

Компания также готовит более существенные изменения для европейских версий своих автомобилей. В частности, второе поколение мультимедийной системы Flyme должно предложить многозадачность, разделенный экран, виджеты и больше важной для водителя информации. Ее запуск запланирован на следующий год.

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Geely отдельно работает над звуковыми предупреждениями систем помощи водителю, которые критиковали пресса и владельцы автомобилей. По словам Вайнелла, производитель пересматривает громкость сигналов, их характер и логику срабатывания, одновременно соблюдая нормативные требования.

Внедорожник под кодовым названием KO11

Модельный ряд Geely вскоре пополнит имиджевая модель Project KO11 — локализованная для Европы версия внедорожника Galaxy Cruiser 4x4, недавно представленного в Китае. У него общая архитектура с будущим Lotus Eletre PHEV, однако он разработан для сложного бездорожья. Заявленная глубина брода составляет 800 мм.

К 2030 году Geely планирует вывести на рынок Великобритании 10 моделей. В ближайшее время линейка бренда там должна вырасти с трех моделей — EX5, Starray и электрического компактного EX2 — до пяти благодаря SUV Monjaro PHEV и KO11.

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