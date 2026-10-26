吉利正在意大利米兰开发首款专为欧洲市场打造的汽车，计划于明年发布。据Autocar报道，该车型正在公司位于米兰的基地进行设计，未来还计划从欧洲推向其他市场。

适配现有车型

中国吉利去年凭借纯电动SUV EX5和与其相关的插电式混合动力车型Starray进入欧洲市场。吉利产品定义总监丹尼斯·温内尔表示，该品牌最初进入欧洲所使用的汽车是从现有产品线中挑选，并针对当地市场进行适配的。

该公司还在为其汽车的欧洲版本准备更大幅度的调整。特别是，第二代Flyme信息娱乐系统预计将提供多任务处理、分屏、组件以及更多对驾驶员重要的信息。该系统计划于明年推出。

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吉利还在单独改进驾驶辅助系统的声音警告功能，此前这些功能曾受到媒体和车主批评。温内尔表示，制造商正在重新评估信号的音量、性质和触发逻辑，同时遵守监管要求。

代号KO11的越野车

吉利的车型阵容不久将增加形象车型Project KO11——这是一款为欧洲本地化的Galaxy Cruiser 4x4越野车版本，该车最近在中国发布。它与未来的Lotus Eletre PHEV采用相同架构，但为复杂越野环境而开发。其公布的涉水深度为800毫米。

到2030年，吉利计划在英国市场推出10款车型。近期，该品牌在当地的产品线预计将从EX5、Starray和纯电紧凑型EX2这三款车型增至五款，新增Monjaro PHEV SUV和KO11。

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