Audi wycofuje 9 048 samochodów elektrycznych Q4 e-tron z powodu potencjalnego ryzyka rozprzestrzeniania się zjawiska termicznego wewnątrz akumulatora wysokonapięciowego. Właścicielom pojazdów zaleca się, aby nie przekraczali poziomu naładowania 80%, informuje InsideEVs.

Ograniczenia ładowania

W komunikacie o wycofaniu wskazano, że Komitet Bezpieczeństwa Produktów Audi otrzymał informacje o przypadkach ucieczki termicznej w wysokonapięciowych bateriach Volkswagena tego samego typu, który jest stosowany w Q4 e-tron. Następnie Audi ustaliło, że określone tryby ładowania w połączeniu z poziomem naładowania powyżej 80% mogą powodować rozprzestrzenianie się zjawiska termicznego w baterii.

Większość pojazdów z potencjalnie problematycznymi akumulatorami sprzedano w Ameryce Północnej. Jednocześnie nie odnotowano przypadków pożaru baterii w objętych wycofaniem samochodach Q4 e-tron.

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Dodatkowa kontrola baterii

Audi przeprowadziło już diagnostykę baterii w samochodach Q4 e-tron. Właściciele pojazdów, które będą wymagały dodatkowej oceny, muszą dostarczyć je do centrum dealerskiego na dalsze testy. Dla tych pojazdów tymczasowo zostanie ustawione ograniczenie ładowania do 80%.

Ogranicznik ma zostać usunięty po naprawie baterii lub jeśli dodatkowa kontrola potwierdzi jej sprawność. Dostawcą baterii, zgodnie z informacją o wycofaniu, jest SK Battery Manufacturing na Węgrzech — dział SK On. Przyczyna problemu z akumulatorami do Audi Q4 e-tron i Volkswagena ID.4 nie została jeszcze ustalona.

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