Доступные по цене новые автомобили китайских и индийских производителей в ЮАР оказывают давление на стоимость подержанных машин. Из-за этого некоторым владельцам сложнее обменять автомобиль без доплаты по кредиту: предложенная дилером цена может быть ниже непогашенного остатка займа. Об этом сообщает TimesLIVE со ссылкой на автодилера Combined Motor Holdings.

Падение продаж подержанных авто

Combined Motor Holdings, представляющая через дилерскую сеть в ЮАР 31 автомобильный бренд, включая китайские и индийские марки, сообщила о сокращении продаж подержанных автомобилей в штуках на 10%. Валовая маржа в этом сегменте снизилась на 4,7%.

Компания отметила, что владельцев удивило резкое обесценивание некоторых китайских и других азиатских моделей, которые четыре-пять лет назад продавались со скидками. Часть покупателей вынуждена дольше пользоваться автомобилями, ожидая, пока оценка при обмене сравняется с остатком долга перед банком.

Не все модели теряют стоимость одинаково

В то же время данные не подтверждают утверждение, что все китайские автомобили обесцениваются быстрее традиционных конкурентов. По данным TransUnion, Chery Tiggo 4 Pro потерял 27,1% стоимости за три года, тогда как Kia Sonet — 20,5%. Haval Jolion за тот же период подешевел на 25,4%, а Volkswagen T-Cross — на 21,7%.

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Другие исследования Cars.co.za, Business Day и AutoTrader показывали, что остаточная стоимость отдельных популярных китайских моделей может соответствовать показателям устоявшихся брендов или превышать их.

Роль условий кредитования

Наибольшее давление на вторичный рынок оказывает появление все большего числа доступных новых машин: у покупателей меньше стимулов платить относительно высокие суммы за автомобили с пробегом. Доля китайских брендов на рынке новых легковых автомобилей ЮАР в 2025 году выросла до 16,8% против 11,2% годом ранее.

На ситуацию также влияют условия финансирования. Займы с крупным заключительным платежом уменьшают ежемесячный платеж, но оставляют значительную сумму в конце срока. Если цена автомобиля при обмене не покрывает долг, владельцу необходимо доплатить, рефинансировать заключительный платеж или оставить автомобиль себе. В ЮАР максимальный срок автокредита увеличился с 72 до 96 месяцев, а 96-месячные договоры в июле 2025 года составляли 10% всех сделок по автокредитованию.

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