在南非，中国和印度制造商价格亲民的新车正在压低二手车的价值。因此，部分车主更难在无需补缴贷款的情况下置换车辆：经销商给出的价格可能低于未偿还贷款余额。据TimesLIVE报道，该消息援引汽车经销商Combined Motor Holdings。

二手车销量下降

Combined Motor Holdings通过其在南非的经销商网络代理31个汽车品牌，其中包括中国和印度品牌。该公司表示，二手车销量按辆计算下降了10%。该业务板块的毛利率下降了4.7%。

该公司表示，一些四至五年前以折扣价格出售的中国及其他亚洲车型出现大幅贬值，令车主感到意外。部分购车者被迫延长车辆使用时间，等待置换估值与欠银行的剩余债务相当。

并非所有车型的贬值程度都相同

同时，数据并不支持所有中国汽车都比传统竞争对手贬值更快的说法。根据TransUnion的数据，Chery Tiggo 4 Pro在三年内贬值27.1%，而Kia Sonet贬值20.5%。同期，Haval Jolion贬值25.4%，Volkswagen T-Cross贬值21.7%。

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Cars.co.za、Business Day和AutoTrader的其他研究显示，部分热门中国车型的残值可能与成熟品牌持平或高于后者。

贷款条件的作用

对二手车市场造成最大压力的是价格亲民的新车不断增加：买家支付相对较高金额购买有行驶里程车辆的动力减弱。2025年，中国品牌在南非新乘用车市场的份额从一年前的11.2%升至16.8%。

融资条件也会影响这一情况。带有大额尾款的贷款可降低月供，但在期限结束时仍会留下大笔应付金额。如果置换时的车辆价格无法覆盖债务，车主必须补缴、为尾款再融资，或保留车辆。在南非，汽车贷款的最长期限从72个月延长至96个月；2025年7月，96个月期合同占所有汽车贷款交易的10%。

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