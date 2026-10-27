Przystępne cenowo nowe samochody chińskich i indyjskich producentów w RPA wywierają presję na wartość używanych pojazdów. W rezultacie części właścicieli trudniej jest wymienić samochód bez dopłaty do kredytu: cena zaoferowana przez dealera może być niższa od niespłaconego salda pożyczki. Informuje o tym TimesLIVE, powołując się na dealera samochodowego Combined Motor Holdings.

Spadek sprzedaży używanych aut

Combined Motor Holdings, która za pośrednictwem sieci dealerskiej w RPA reprezentuje 31 marek motoryzacyjnych, w tym marki chińskie i indyjskie, poinformowała o spadku sprzedaży używanych samochodów pod względem liczby sztuk o 10%. Marża brutto w tym segmencie zmniejszyła się o 4,7%.

Firma zaznaczyła, że właściciele byli zaskoczeni gwałtowną utratą wartości przez niektóre chińskie i inne azjatyckie modele, które cztery–pięć lat temu sprzedawano ze zniżkami. Część nabywców jest zmuszona dłużej korzystać z samochodów, czekając, aż wycena przy wymianie zrówna się z pozostałym długiem wobec banku.

Nie wszystkie modele tracą wartość w takim samym stopniu

Jednocześnie dane nie potwierdzają twierdzenia, że wszystkie chińskie samochody tracą wartość szybciej niż tradycyjni konkurenci. Według TransUnion Chery Tiggo 4 Pro stracił 27,1% wartości w ciągu trzech lat, podczas gdy Kia Sonet — 20,5%. Haval Jolion potaniał w tym samym okresie o 25,4%, a Volkswagen T-Cross — o 21,7%.

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Inne badania Cars.co.za, Business Day i AutoTrader wskazywały, że wartość rezydualna niektórych popularnych chińskich modeli może dorównywać wynikom uznanych marek lub je przewyższać.

Rola warunków kredytowania

Największą presję na rynek wtórny wywiera pojawianie się coraz większej liczby przystępnych cenowo nowych samochodów: nabywcy mają mniejszą motywację, by płacić relatywnie wysokie kwoty za auta z przebiegiem. Udział chińskich marek na rynku nowych samochodów osobowych w RPA wzrósł w 2025 roku do 16,8% z 11,2% rok wcześniej.

Na sytuację wpływają również warunki finansowania. Kredyty z wysoką płatnością końcową obniżają miesięczną ratę, ale pozostawiają znaczną kwotę do zapłaty na koniec okresu. Jeśli cena przy wymianie nie pokrywa długu, właściciel musi dopłacić, refinansować płatność końcową albo zatrzymać samochód. W RPA maksymalny okres kredytu samochodowego wydłużono z 72 do 96 miesięcy, a umowy 96-miesięczne stanowiły w lipcu 2025 roku 10% wszystkich transakcji kredytów samochodowych.

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