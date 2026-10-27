Компания Jeep открыла в Северной Америке заказы на заводской пакет 35-inch Tire Launch Edition для пикапа Gladiator 2027 модельного года. Он предусматривает 35-дюймовые вседорожные шины, которые ранее владельцы Gladiator в основном устанавливали самостоятельно после покупки. Как сообщает Motor1, пакет ограниченного производства будет доступен для комплектаций Willys, Rubicon и Rubicon X.

Заводское оснащение для бездорожья

В пакет входят 17-дюймовые диски бронзового цвета, совместимые с бэдлоками, и заводской лифт подвески на один дюйм. Jeep также применил главную пару с передаточным числом 4,56, усиленные мосты Dana и высокоэффективные тормоза.

Дорожный просвет Gladiator с новым пакетом составляет 12,9 дюйма, или примерно 32,8 см. Углы въезда, рампы и съезда заявлены на уровне 46,7, 23,3 и 26,7 градуса соответственно. В перечень технических изменений также вошла постоянная раздаточная коробка с передаточным числом 4:1.

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Оформление и заказы

Увеличенные шины будут прикрывать крылья Highline и дополнительные расширители колесных арок. Версию Launch Edition будут отличать бронзовые эмблемы и буксировочные крюки, а также графика на капоте, боковинах и заднем борту кузова. Rubicon и Rubicon X получат дополнительную графику на капоте и вентиляционных отверстиях, а Rubicon X также получит отдельную графику на дверях и спортивный капот с собственной наклейкой.

Генеральный директор Jeep Бренден Коте заявил, что 35-дюймовые шины остаются одной из самых популярных модификаций среди покупателей Gladiator. Производитель пока не назвал стоимость пакета и не сообщил, сколько автомобилей планирует выпустить. Самой доступной совместимой комплектацией является Willys: ее стартовая цена составляет 47 630 долларов США с учетом доставки, без стоимости нового пакета.

Пакет пока не появился в конфигураторе Gladiator, хотя заказы на него уже открыты в Северной Америке.

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