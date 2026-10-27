Jeep已在北美开放2027年款Gladiator皮卡原厂35-inch Tire Launch Edition套件的订购。该套件包含35英寸全地形轮胎，此前Gladiator车主大多在购车后自行加装这类轮胎。据Motor1报道，这款限量生产套件将适用于Willys、Rubicon和Rubicon X配置。

原厂越野装备

该套件包括17英寸青铜色、兼容防脱圈装置的轮毂，以及原厂将悬架升高一英寸的配置。Jeep还采用了4.56主减速比、强化Dana车桥和高性能制动系统。

配备新套件的Gladiator离地间隙为12.9英寸，约合32.8厘米。接近角、通过角和离去角分别标为46.7度、23.3度和26.7度。技术改动还包括一套传动比为4:1的全时分动箱。

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外观和订购

加大的轮胎将由Highline翼子板和额外的轮拱扩展件覆盖。Launch Edition版本将采用青铜色徽标和拖车钩，并在发动机盖、车身侧面和货厢尾门配备图案。Rubicon和Rubicon X将在发动机盖和通风口上配备额外图案，而Rubicon X还将获得独立的车门图案，以及带有专属贴花的运动型发动机盖。

Jeep首席执行官布伦登·科特表示，35英寸轮胎仍是Gladiator买家最受欢迎的改装之一。制造商尚未公布该套件的价格，也未说明计划生产多少辆汽车。最实惠的兼容配置为Willys：其起售价为47,630美元，包含运费，但不包括新套件的价格。

该套件目前尚未出现在Gladiator配置器中，尽管北美地区已经开放订购。

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