Jeep otworzył w Ameryce Północnej zamówienia na fabryczny pakiet 35-inch Tire Launch Edition dla pickupa Gladiator na rok modelowy 2027. Obejmuje on 35-calowe opony terenowe, które wcześniej właściciele Gladiatora w większości montowali samodzielnie po zakupie. Jak informuje Motor1, pakiet o ograniczonej produkcji będzie dostępny dla wersji Willys, Rubicon i Rubicon X.

Fabryczne wyposażenie terenowe

Pakiet obejmuje 17-calowe felgi w kolorze brązowym, kompatybilne z beadlockami, oraz fabryczne podniesienie zawieszenia o jeden cal. Jeep zastosował również przełożenie główne 4,56, wzmocnione mosty Dana oraz wysokowydajne hamulce.

Prześwit Gladiatora z nowym pakietem wynosi 12,9 cala, czyli około 32,8 cm. Kąty natarcia, rampowy i zejścia podano odpowiednio na poziomie 46,7, 23,3 i 26,7 stopnia. Do listy zmian technicznych dołączono również stały reduktor o przełożeniu 4:1.

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Stylistyka i zamówienia

Większe opony będą osłonięte błotnikami Highline i dodatkowymi poszerzeniami nadkoli. Wersję Launch Edition wyróżnią brązowe emblematy i haki holownicze, a także grafiki na masce, bokach i tylnej klapie paki. Rubicon i Rubicon X otrzymają dodatkowe grafiki na masce i wlotach wentylacyjnych, natomiast Rubicon X dostanie również osobną grafikę na drzwiach oraz sportową maskę z własną naklejką.

Dyrektor generalny Jeepa Brendan Cote oświadczył, że 35-calowe opony pozostają jedną z najpopularniejszych modyfikacji wśród nabywców Gladiatora. Producent nie podał jeszcze ceny pakietu ani nie poinformował, ile pojazdów planuje wyprodukować. Najtańszą kompatybilną wersją jest Willys: jej cena początkowa wynosi 47 630 dolarów amerykańskich z dostawą, bez kosztu nowego pakietu.

Pakiet nie pojawił się jeszcze w konfiguratorze Gladiatora, choć zamówienia na niego są już otwarte w Ameryce Północnej.

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