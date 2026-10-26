Alpine решила придать будущему электрическому спорткару с посадочной формулой 2+2 полностью современный дизайн без отсылок к исторической модели A310. Как сообщает Motor1, это решение принял генеральный директор марки Филипп Криф.

Отдельный дизайн для модели 2+2

В компании рассматривали два подхода к внешности новинки. Часть дизайнеров предлагала ориентироваться на клиновидный стиль Alpine A310 1970–1980-х годов, другая — создать новый образ, вдохновленный концептом Alpenglow. В итоге Alpine выбрала второй вариант: Криф описал дизайн будущей модели как «очень, очень современный».

Электромобиль 2+2 будет использовать модульную платформу Alpine Performance Platform, рассчитанную на различные типы кузовов и силовых установок. Первым спортивным автомобилем марки на этой архитектуре должно стать следующее поколение A110. Alpine ранее ориентировалась на появление электрического преемника A110 примерно в 2027 году, однако конкретный месяц начала продаж не называла.

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Концепт A310 Vision останется отдельной идеей

Концепт Alpine A310 Vision, показанный на Парижском автосалоне, не станет прямой основой для серийной модели 2+2. В компании называют его самостоятельным дизайнерским исследованием, созданным под влиянием оригинальной A310 и для демонстрации возможностей платформы APP.

Криф объяснил решение тем, что A110 имеет более широкое международное признание, тогда как A310 больше ценят французские поклонники марки и автомобильные знатоки. В то же время глава Alpine допускал возможность очень ограниченной серии автомобилей в стиле A310, но не подтверждал запуск полноценной серийной модели. Компания также еще не определила, появится ли после A110 модель 2+2 или специальная версия, вдохновленная A310.

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