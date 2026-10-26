Alpine决定为其未来采用2+2座椅布局的电动跑车赋予完全现代的设计，不再致敬历史车型A310。正如Motor1报道的那样，这一决定由该品牌首席执行官菲利普·克里夫作出。

为2+2车型打造独立设计

该公司考虑了两种新车外观方案。一部分设计师建议参考20世纪70至80年代Alpine A310的楔形风格，另一部分则主张打造受Alpenglow概念车启发的新形象。最终，Alpine选择了第二种方案：克里夫将未来车型的设计形容为“非常、非常现代”。

这款2+2电动车将采用模块化Alpine Performance Platform平台，该平台面向不同车身类型和动力总成配置设计。该品牌首款基于这一架构的跑车预计将是下一代A110。Alpine此前预计电动A110继任车型将在2027年前后推出，但未说明具体的销售启动月份。

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A310 Vision概念车将保留为独立构想

在巴黎车展亮相的Alpine A310 Vision概念车不会成为量产2+2车型的直接基础。该公司称其为一项独立的设计研究，受到原版A310的影响，并旨在展示APP平台的能力。

克里夫解释称，作出这一决定是因为A110获得了更广泛的国际认可，而A310则更受法国品牌爱好者和汽车行家的重视。同时，这位Alpine负责人不排除推出数量极为有限的A310风格车型，但未确认将推出完整的量产车型。公司也尚未确定，在A110之后推出的会是2+2车型，还是受A310启发的特别版本。

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