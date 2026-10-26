Alpine zdecydowało się nadać przyszłemu elektrycznemu samochodowi sportowemu z układem siedzeń 2+2 całkowicie nowoczesny design, bez nawiązań do historycznego modelu A310. Jak informuje Motor1, decyzję tę podjął dyrektor generalny marki Philippe Krief.

Odrębny design dla modelu 2+2

Firma rozważała dwa podejścia do wyglądu nowego modelu. Część projektantów proponowała wzorowanie się na klinowym stylu Alpine A310 z lat 70. i 80., inni zaś stworzenie nowego wizerunku inspirowanego konceptem Alpenglow. Ostatecznie Alpine wybrało drugą opcję: Krief określił design przyszłego modelu jako „bardzo, bardzo nowoczesny”.

Elektryczny samochód 2+2 będzie wykorzystywał modułową platformę Alpine Performance Platform, przeznaczoną dla różnych typów nadwozi i układów napędowych. Pierwszym samochodem sportowym marki opartym na tej architekturze ma być następna generacja A110. Alpine wcześniej wskazywało około 2027 roku jako termin pojawienia się elektrycznego następcy A110, jednak nie podało konkretnego miesiąca rozpoczęcia sprzedaży.

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Koncept A310 Vision pozostanie odrębną ideą

Koncept Alpine A310 Vision, pokazany na Salonie Samochodowym w Paryżu, nie stanie się bezpośrednią podstawą seryjnego modelu 2+2. Firma nazywa go samodzielnym studium projektowym, stworzonym pod wpływem oryginalnego A310 i w celu zademonstrowania możliwości platformy APP.

Krief wyjaśnił tę decyzję tym, że A110 cieszy się szerszym międzynarodowym uznaniem, podczas gdy A310 jest bardziej cenione przez francuskich fanów marki i znawców motoryzacji. Jednocześnie szef Alpine dopuścił możliwość stworzenia bardzo ograniczonej serii samochodów w stylu A310, ale nie potwierdził uruchomienia pełnoprawnego modelu seryjnego. Firma nie zdecydowała też jeszcze, czy po A110 pojawi się model 2+2, czy specjalna wersja inspirowana A310.

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