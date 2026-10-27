На аукционе в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, номерной знак CC44 продали за 6,72 млн дирхамов, или примерно за $1,8 млн. Это была самая высокая ставка на торгах, где продали 60 редких автомобильных номерных знаков.

Самые дорогие лоты вечера

Аукцион провело Управление дорог и транспорта Дубая в отеле Hilton Dubai Al Habtoor City. Как сообщает The National, совокупная выручка торгов достигла 65,7 млн дирхамов.

Вторым по стоимости лотом стал знак BB18, за который заплатили 6,6 млн дирхамов. Номер BB80 продали за 5,9 млн дирхамов, а BB117 — за 1 млн дирхамов. Это был 121-й открытый аукцион, организованный Управлением дорог и транспорта Дубая. На нём предлагались трёхзначные, четырёхзначные и пятизначные комбинации в сериях AA, BB, CC, H, U, V, W, X, Y и Z.

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Рынок престижных номеров

В апреле 2023 года на благотворительном аукционе для кампании One Billion Meals номерной знак 7 в Дубае продали за рекордные 55 млн дирхамов. Эта ставка превысила предыдущий рекорд, установленный в 2008 году, когда бизнесмен Саид Аль-Хури приобрёл номер 1 в Абу-Даби за 50 млн дирхамов на благотворительном аукционе.

По данным аналитиков приложения Mazal, дубайский рынок частных номерных знаков растёт примерно на 20% ежегодно. За последние три года объём операций на этом рынке составил 1,7 млрд дирхамов. Mazal должен работать как онлайн-площадка с механизмом условного хранения средств: деньги покупателя будут удерживаться до подтверждения перехода права собственности на номерной знак.

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