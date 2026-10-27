Na aukcji w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tablica rejestracyjna CC44 została sprzedana za 6,72 mln dirhamów, czyli około 1,8 mln dolarów. Była to najwyższa oferta na licytacji, podczas której sprzedano 60 rzadkich tablic rejestracyjnych samochodów.

Najdroższe loty wieczoru

Aukcję przeprowadził Dubajski Zarząd Dróg i Transportu w hotelu Hilton Dubai Al Habtoor City. Jak informuje The National, łączny dochód z licytacji osiągnął 65,7 mln dirhamów.

Drugim najdroższym lotem była tablica BB18, za którą zapłacono 6,6 mln dirhamów. Tablicę BB80 sprzedano za 5,9 mln dirhamów, a BB117 — za 1 mln dirhamów. Była to 121. otwarta aukcja zorganizowana przez Dubajski Zarząd Dróg i Transportu. Oferowano na niej trzycyfrowe, czterocyfrowe i pięciocyfrowe kombinacje w seriach AA, BB, CC, H, U, V, W, X, Y i Z.

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Rynek prestiżowych tablic

W kwietniu 2023 roku na aukcji charytatywnej na rzecz kampanii One Billion Meals tablicę rejestracyjną z numerem 7 sprzedano w Dubaju za rekordowe 55 mln dirhamów. Oferta ta przewyższyła poprzedni rekord ustanowiony w 2008 roku, gdy biznesmen Saeed Al Khouri kupił tablicę z numerem 1 w Abu Zabi za 50 mln dirhamów na aukcji charytatywnej.

Według analityków aplikacji Mazal dubajski rynek prywatnych tablic rejestracyjnych rośnie o około 20% rocznie. W ciągu ostatnich trzech lat wartość transakcji na tym rynku wyniosła 1,7 mld dirhamów. Mazal ma działać jako platforma internetowa z mechanizmem depozytu escrow: pieniądze kupującego będą przechowywane do czasu potwierdzenia przeniesienia własności tablicy rejestracyjnej.

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